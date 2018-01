Duas pessoas morrem em acidentes com caminhões na Rodovia dos Bandeirantes

SÃO PAULO - Acidentes envolvendo caminhões provocaram a morte de um pedestre e de um motociclista na noite desta quinta-feira, 24, na Rodovia dos Bandeirantes, no interior de São Paulo.

No quilômetro 108, em Hortolândia, um homem foi atropelado por uma carreta por volta das 19 horas, segundo a Polícia Militar Rodoviária. O motorista permaneceu para prestar socorro, mas a vítima morreu no local do acidente. Três faixas da estrada chegaram a ser bloqueadas no sentido interior.

Já em Campinas, um motociclista não resistiu à colisão com um caminhão na altura do quilômetro 88, também em direção ao interior. O acidente aconteceu pouco depois da primeira ocorrência e também causou bloqueio parcial da pista e congestionamento.

Os dois pontos foram totalmente liberados antes da meia noite, quando o trânsito já fluia normalmente na Bandeirantes. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados pela polícia.