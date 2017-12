Duas pessoas morrem em acidente de trânsito na zona norte de SP

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram na madrugada deste sábado, 9, em uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta na Avenida Santa Inês, no bairro Parque Mandaqui, na zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, as duas vítimas foram encaminhadas já inconscientes para atendimento no Hospital Mandaqui, mas não resistiram aos ferimentos. Uma terceira pessoa também teve ferimentos, sendo socorrida no Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, também na região norte.

Após a colisão, o ônibus se chocou com um poste, que chegou a pegar fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou cinco viaturas ao local, o incidente ocorreu por volta da 1h45. O caso foi encaminhado para investigação no 20º Distrito Policial (Água Fria).

Em decorrência do acidente, a avenida chegou a ser bloqueada em ambos os sentidos. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via foi totalmente liberada apenas por volta das 9 horas da manhã.