Duas pessoas morrem eletrocutadas em no ABC paulista

O jovem Daniel Junqueira, de 21 anos, e um senhor de 45 morreram eletrocutados na noite de sábado, 7, no momento e que chovia na Rua Augusto Ruschi, área externa do Terminal Urbano Leste de Santo André, região central da cidade, no ABC. Segundo a polícia, o senhor, cujo nome não foi fornecido pela polícia, saía de um supermercado e, ao se aproximar do terminal, viu o rapaz encostado em um poste metálico, sendo atingido por uma descarga elétrica. A vítima caiu de bruços na água que tomava conta da rua. A testemunha tentou ajudar, mas também recebeu a descarga. Daniel foi encaminhado pelos bombeiros ao Centro Hospitalar de Santo André; a outra vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , mas ambos morreram. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial da cidade.