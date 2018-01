Dois ciclistas de 17 anos morrem atropelados na zona sul de SP

SÃO PAULO - Dois ciclistas de 17 anos morreram após serem atingidos por um carro por volta das 23h30 desta sexta-feira, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, no bairro Vila Isa, distrito de Campo Grande, na zona sul de São Paulo. O veículo era conduzido pelo auxiliar de pessoal Leonardo Aktypis Silva, de 23 anos, que fugiu sem prestar socorro, mas foi encontrado por policiais em uma via próxima e conduzido ao 11º Distrito Policial (Santo Amaro). O motorista vai responder pelos crimes de dirigir sem permissão, homicídio qualificado, embriaguez ao volante e fuga do local do incidente.

Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e bebida alcoólica foi encontrada dentro do veículo. Após o atropelamento, o estudante Vitor Manoel Gomes da Silva e o estagiário Vitor Luis da Silva foram projetadas para a parte de baixo de um ônibus, que estacionava na via. Um dos adolescentes morreu imediatamente após o impacto, enquanto, o outro, não resistiu aos ferimentos e também morreu no loca.

Após passar por perícia, o Fiat Punto branco foi entregue à mãe do atropelador. A bicicleta em que estavam as duas vítimas também foi retirada pelo familiar de um dos adolescentes.