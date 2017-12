Duas pessoas morrem após queda de helicóptero no interior de São Paulo

Atualizada às 18h39

A queda de um helicóptero causou duas mortes em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, por volta das 10 horas deste domingo, 23. A aeronave caiu dentro de um milharal e seus ocupantes ficaram carbonizados. A área no entorno teve de ser bloqueada pelo Corpo de Bombeiros, que com o auxílio de um helicóptero da Polícia Militar, conseguiu evitar que as chamas se propagassem após atingirem a plantação de milho.

A queda aconteceu perto de um condomínio em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão. Segundo testemunhas, a aeronave teria apresentado problemas no ar e o piloto ainda conseguiu desviar da área residencial, evitando uma tragédia maior, mas ao tentar pousar houve a explosão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acidente será investigado pela Aeronáutica. Está responsável por esse trabalho o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que tem 30 dias para emitir um parecer a respeito.

O helicóptero é do modelo Robinson R22, utilizado para instrução. A aeronave teria partido de um heliporto que fica no bairro Ribeirânia.