Duas pessoas morrem após assalto à casa lotérica na zona sul de SP

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram durante um assalto em uma casa lotérica na tarde de ontem na zona sul de São Paulo. Por volta das 16h30, dois homens armados entraram no estabelecimento, localizado na Avenida João Dias, em Santo Amaro, e anunciaram o assalto. Segundo a polícia, outros dois davam suporte a ação do lado de fora do estabelecimento.

Um policial militar aposentado que estava no local reagiu e teria dado voz de prisão aos bandidos, que efetuaram os disparos. O PM e outro cliente da lotérica acabaram atingidos e ambos foram levados a um hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Após os tiros, os bandidos fugiram.

Até o momento ninguém foi preso. Policiais fazem buscas na região para tentar localizar os envolvidos. Segundo a polícia, ainda não foi calculado o valor que o bando roubou da lotérica.