Duas pessoas ficam soterradas após desabamento de casa na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Duas pessoas ficaram feridas após uma residência desabar na tarde deste sábado, 10, no bairro Alto da Lapa, na zona oeste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas para atendimento no Hospital da Lapa e no Hospital de Clínicas, no bairro Cerqueira César, ambos na zona oeste. Uma delas estava consciente no momento do resgate.

O incidente ocorreu na Rua dos Aliados. Segundo os Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h. Ao menos 10 viaturas foram enviadas para o resgate.