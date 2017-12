Duas pessoas ficam gravemente feridas em queda de avião no interior de SP

Presidente Prudente - Um avião monomotor, modelo Cesna, caiu no começo da noite deste domingo, 15, quando se preparava para pousar no Aeroclube de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. O piloto e o passageiro ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos por bombeiros de Dracena e levados para a Santa Casa de Tupi Paulista.

Álvaro Aparecido Martins, de 56 anos, que seria o piloto, está em estado gravíssimo. "Ele não fala", resumiu Giane, funcionária da Santa Casa. A outra vítima é Fernando Corpa, que sofreu fraturas múltiplas, e cuja idade não foi divulgada. Eles seriam parentes e devem ser transferidos para outro hospital.

O piloto faria um pouso para reabastecer o avião e, depois, seguiria viagem para Três Lagoas (MS), segundo a Polícia Militar. No momento do pouso, o piloto perdeu o controle e o monomotor saiu da pista. Depois, a aeronave bateu em árvores e ficou totalmente destruída.

O avião costumava reabastecer no Aeroclube de Tupi Paulista nos fins de semana, antes de prosseguir viagem para Três Lagoas, onde mora a família proprietária da aeronave.