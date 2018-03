Duas pessoas ficam feridas em batida de caminhões na Marginal

Dois caminhões colidiram e duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma ficou presa nas ferragens, após acidente ocorrido por volta das 16h50 desta terça-feira, 9. O acidente foi próximo à Ponte do Tatuapé, na Marginal do Tietê, sentido Castello Branco.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 equipes da corporação trabalharam no local, em conjunto uma com uma equipe do Agrupamento Aéreo da Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia.

Há no local 5,8 km de congestionamento, 2,9 km, na pista local, 2,9 km, na pista expressa, ambas no trecho que vai da Ponte Aricanduva até a Ponte do Tatuapé.