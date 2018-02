Duas perguntas para...paisagista de 29 anos, uma das vítimas da quadrilha 1.Como foi o assalto? Eu estava com o meu chefe, entre 11h e meio-dia, na Avenida Europa. Chegaram duas motos em paralelo com o carro. Bateram com a coronha e fizeram o sinal para eu entregar o relógio. Meu chefe disse "entrega, entrega". Foi coisa de cinco segundos. Suspeito de que eles já tinham visto o meu relógio e passaram a me seguir. É um Rolex Submarino, que comprei fora do Brasil por US$ 8.500 (cerca de R$ 17.700). Comprei de um colecionador, que tinha vários deles. Aqui, ele vale mais, até uns R$ 40 mil.