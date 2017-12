DUAS PERGUNTAS PARA...David Uip, novo secretário estadual da Saúde 1.Quais são os planos do senhor para a Secretaria de Saúde? Ficou combinado com o governador (Geraldo Alckmin) que eu só vou falar depois de ser empossado, até por cavalheirismo com o Giovanni (Guido Cerri), que continua como secretário até lá.