Duas perguntas para...

José Padilha,

DIRETOR DE "TROPA DE ELITE 2"

1. Quais as diferenças em relação ao 1º "Tropa"?

A equipe do filme é basicamente a mesma. A continuação traz a segunda parte da história do Capitão Nascimento. Se você vê os dois longas juntos, a história do personagem está completa. No primeiro filme, ele era chefe de uma equipe do Bope em 1997. No segundo, é o Bope de hoje, que tem quase 400 policiais, opera com o apoio de helicópteros. É uma outra escala.

2. Podemos esperar uma trilogia?

Não. Eu queria fazer três filmes sobre a segurança urbana brasileira. O primeiro foi o Ônibus 174, que conta a história de um outro Nascimento. Depois, veio o Tropa. Os dois filmes juntos dizem o seguinte: quem causa os grandes números da violência no Brasil somos nós mesmos - não eu e você, mas nossos políticos. O Tropa de Elite 2 tenta explicar o porquê.