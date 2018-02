Duas perguntas para... Ana Luisa Laudisio, irmã da vítima 1. A família tem recebido apoio do consulado brasileiro em Sydney ou da Embaixada do Brasil na Austrália? Ontem (anteontem), o Consulado Geral em Sydney ofereceu assistência jurídica para a nossa família. No entanto, nós recusamos. Nós vamos ter os nossos próprios advogados. Vamos contratar investigação própria.