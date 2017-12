Duas mulheres e um homem são presos no Brás por furto

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu na noite desta terça-feira, 4, duas mulheres e um homem acusados de furtar mercadorias na Rua Oriente, região do Brás, no centro de São Paulo. Segundo a PM, eles entravam juntos nas lojas e, enquanto um ou dois chamavam a atenção dos vendedores, outro furtava os produtos.

Os policiais foram avisados por pedestres sobre um veículo suspeito. Os agentes abordaram o carro com uma pessoa dentro e as duas mulheres com sacolas. Ao fazer inspeção, encontraram, além das mercadorias, notas falsas de R$100, 21 pinos de cocaína e dez porções de maconha. Questionados sobre os itens, os três não souberam informar a origem.

A ocorrência está sendo registrada no 12º Distrito Policial, para onde também foram três vítimas - uma gerente e duas funcionárias de lojas -, que reconheceram as mercadorias por etiqueta e cabide e atestaram que não consta no sistema dos estabelecimentos a saída dos produtos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As duas mulheres são de São Miguel Paulista, e o homem é de Guarulhos, onde é procurado pela comarca local.