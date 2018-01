Duas motos colidem e afetam trânsito na região da ponte João Dias

SÃO PAULO - A colisão entre duas motos na manhã desta segunda-feira, 21, está afetando o trânsito na avenida Giovanni Gronchi, ponto crítio da zona sul de São Paulo. Há duas faixas interditadas no sentido centro e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros estão fazendo o atendimento de três vítimas.

O acidente aconteceu por volta das 5h45 na Estrada de Itapecerica, na altura da avenida Giovanni Gronchi, já próximo ao acesso à Ponte João Dias, que cruza o rio Pinheiros, na região do Morumbi. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que dentre as quatro faixas do trecho da Estrada de Itapecerica, duas estão interditadas.