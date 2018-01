Duas linhas de ônibus são criadas para desfile de carnaval no Anhembi

SÃO PAULO - Duas linhas de ônibus foram criadas para atender especificamente o público que vai ao desfile das escolas de samba no Anhembi, na zona norte de São Paulo. As linhas sairão das Estações Palmeiras-Barra Funda e Portuguesa-Tietê do Metrô entre 17 horas e 1 hora na sexta-feira, 24, e no sábado, 25.

Essas duas linhas também funcionarão no sábado seguinte, 4 de março, quando ocorrerá o desfile das escolas campeãs, segundo informou a São Paulo Transporte (SPTrans). Os ônibus cobrarão tarifa básica normal, de R$ 3,80.

Para a saída do desfile, o público terá disponível apenas as linhas do serviço noturno, que operam nos dias comuns na zona norte, a partir da meia-noite.

Desvios. As duas linhas (9717/10 - Jardim Almanara/Metrô Santana e 9701/10 - Hospital Cachoeirinha/Metrô Santana) que circulam pela Avenida Olavo Fontoura, que dá acesso ao sambódromo do Anhembi, terão seus itinerários alterados nos dias 24, 25 e domingo, 26, por causa de interdições na via. Elas terão o trajeto alterado para a Avenida Brás Leme.

A SPTrans informou que ainda estuda reforçar o transporte na região caso seja necessário durante os dias de carnaval.