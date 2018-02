Duas linhas da CPTM terão obras amanhã Amanhã, continuarão as obras de modernização da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com intervenções na Linha 12-Safira, entre as Estações Jardim Heleno e Jardim Romano. Das 23h do sábado até o fim da operação comercial de domingo, o trecho entre Brás e Tatuapé ficará fechado. A opção será usar a Linha 11-Coral, que também terá obras amanhã, a partir das 18 horas, entre Estudantes e Brás Cubas.