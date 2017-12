Duas linhas da CPTM apresentaram lentidão nesta segunda-feira

Duas linhas da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM), 11 - Coral e 12 - Safira, apresentaram problemas na manhã desta segunda-feira, 21. As composições operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações por quase duas horas.

De acordo com a assessoria de imprensa da CPTM, às 6h, houve falha em um trem na estação Tatuapé, sentido Guaianases, e o equipamento precisou ser rebocado. Com isso, a Linha 12 - Safira teve de receber os carros da Linha 11 - Coral, com o objetivo de manter a circulação dos trens, o que sobrecarregou seu funcionamento. A situação só foi normalizada às 7h40.