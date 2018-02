Duas jovens são soterradas em casa Duas jovens de 19 anos morreram soterradas anteontem no bairro de Linhares, em Juiz de Fora (MG). O deslizamento aconteceu por volta das 7h30 e atingiu duas casas, localizadas perto de um barranco, na Rua Roberto Hargreaves. Larisse Aparecida da Silva Quina e Ana Beatriz Varela estavam no quarto dos fundos de uma das residências. Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa foi um vazamento de água da rede de esgoto. Quatro imóveis vizinhos foram interditados por causa da instabilidade do terreno.