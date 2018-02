Duas estudantes morrem afogadas em excursão As estudantes Danielle Quintiliano de Oliveira, de 13 anos, que cursava a 5ª série no Colégio Estadual de Santa Mônica, a 570 quilômetros de Curitiba, no noroeste do Paraná, e sua colega Júlia Inocêncio de Lima, de 13 anos, da 6ª série, morreram afogadas no fim da manhã de ontem na prainha de Porto Camargo, no Rio Paraná, a cerca de cem quilômetros de onde moravam. Elas foram passear em uma excursão promovida pela escola em que estudavam.