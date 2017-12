Duas das seis linhas do metrô amanheceram paralisadas no sábado

SÃO PAULO - A greve geral de sexta-feira, convocada pelas centrais sindicais, como protesto principalmente contra os projetos de reforma trabalhista e da Previdência, continua afetando o transporte na cidade de São Paulo. Na madrugada do sábado, 29, as linhas 5-Lilás e 15-Prata do metrô amanheceram paralisadas. As outras quatro linhas iniciaram as atividades normalmente.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos informava, em seu site, no início da madrugada, que as linhas Rubi, Diamante, Esmeralda, Turquesa, Coral e Safira estavam em operação normal.

Na sexta, o metrô e os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começaram a operar, com circulação parcial, apenas depois das 8h30 - o habitual é às 4h40.

Pouco depois das 5h, no entanto, o Metrô de São Paulo informou que o "problema operacional" foi resolvido e que "a circulação dos trens estava em processo de normalização".