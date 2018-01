Duas crianças morrem após desabamento na zona leste de SP

Duas crianças morreram depois de um deslizamento na Rua Arbela, na zona leste de São Paulo. As vítimas são duas crianças, de 8 e 3 anos, segundo o Corpo de Bombeiros. O deslizamento foi provocado pela chuva e aconteceu na Cidade AE Carvalho. Dez equipes do bombeiros trabalharam no local com a ajuda dos moradores das vizinhanças.

Com essas vítimas, sobe para quatro o número de mortes causadas pelas chuvas que caíram na Grande São Paulo.

Até às 17h30, os bombeiros da capital já haviam atendido 300 chamados, sendo que as regiões mais atingidas foram as marginais dos rios Tietê e Pinheiros, que transbordaram.