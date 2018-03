Duas colisões de ônibus deixam ao menos 40 feridos

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas em dois acidentes envolvendo ônibus na cidade de São Paulo na terça-feira, 30. Por volta das 15h30, dois micro-ônibus bateram na Radial Leste, em Itaquera, zona leste da capital, deixando 29 feridos. Um homem de 65 anos foi levado de helicóptero para o Hospital das Clínicas. Ele tinha suspeita de trauma no tórax, mas não corria risco de vida, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Uma mulher que teve uma contusão no joelho esquerdo e um homem que se queixava de fortes dores nas costas foram atendidos no Hospital Nardini, em Mauá, na região do ABC.

As outras vítimas - a maioria com ferimentos leves - foram atendidas no local do acidente e levadas a hospitais da região, como Tide Setúbal, São Mateus e Santa Marcelina.

O trânsito ficou interditado no cruzamento da Avenida Doutor Luiz Ayres, a Radial Leste, com a Avenida Engenheiro Ardevan Machado.

Um dos veículos bateu na lateral do outro, que atingiu um poste de sinalização.

No outro acidente, por volta das 17h15, dois ônibus colidiram no cruzamento das Avenidas 9 de Julho e Brasil, nos Jardins, zona sul da capital. Oito viaturas dos bombeiros foram ao local e socorreram 11 pessoas que tiveram ferimentos leves. Segundo a corporação, as vítimas foram levadas para os Hospitais Santo Amaro, Vergueiro, Lapa, Santa Casa e Itamarati.