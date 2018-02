Duas casas desabam e 26 são interditadas Duas casas desabaram e 26 foram interditadas pela Defesa Civil na manhã de ontem na Rua Alba, no Jabaquara, zona sul. Segundo a Prefeitura, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil continua no local para garantir que ninguém entre nos imóveis. Não há previsão de quando as residências serão liberadas. Moradores desalojados pretendiam ir para a casa de parentes e disseram ter sido aconselhados a dar entrada no pedido de bolsa-aluguel da Prefeitura. A ajuda de custo é de R$ 300 para pessoas em áreas de risco.