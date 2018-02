Duas brigas, em bar e boate, deixam 4 mortos Um tiroteio na frente do bar Celebrare, em Curitiba, deixou ontem dois mortos e três feridos. Segundo a polícia, dez jovens iniciaram uma discussão e, logo em seguida, aconteceram os tiros, que partiram de dois homens que ocupavam um Ford Ka prata. Eles fugiram do local. No centro da cidade, dois homens foram executados na frente da casa de shows Crystal Palace após discussão.