Duas apostas de Ribeirão levam prêmio acumulado da Mega-Sena

RIBEIRÃO PRETO - O concurso 1.595 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira, 30, teve duas apostas de Ribeirão Preto, no interior paulista, como ganhadoras dos R$ 21,9 milhões distribuídos na faixa principal. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada um dos apostadores dos dois jogos realizados na cidade com as seis dezenas sorteadas vai receber R$ 10.975.751,52.

Os números sorteados foram os seguintes: 02 - 05 - 08 - 42 - 46 -59. Sem contar o prêmio principal, a loteria teve 236 apostadores que acertaram a Quina e receberão R$ 11.738,12 cada. Já a Quadra foi marcada por 12.387 jogadores, com prêmio de R$ 319,48 cada um.

Segundo a Caixa, a arrecadação total do concurso 1.595 foi de R$ 47.317.026,00, estando previsto um prêmio de R$ 2 milhões para o próximo sorteio (1.596), a ser realizado no sábado, 3. A Mega-Sena já havia feito outro milionário na região de Ribeirão Preto na semana passada. Foi na cidade de Restinga (SP), onde um apostador ganhou sozinho quase R$ 6 milhões.

Regras. A Mega-Sena é a maior modalidade lotérica do Brasil, com sorteios ordinários duas vezes por semana. Para ganhar o prêmio máximo é necessário acertar a sena, ou seja, os seis números sorteados. O concurso prevê também a chance de se ganhar parte do prêmio máximo pelo acerto da quina (cinco números) ou da quadra (quatro números), mas nesses dois casos com prêmios bem menores que o da sena.