Duas agências bancárias são atacadas na zona sul de SP

SÃO PAULO - Criminosos atacaram duas agências bancárias para explodir caixas eletrônicos na zona sul da capital paulista no início da manhã desta sexta-feira, 12.

Por volta das 4h30, uma quadrilha rendeu o motorista de um caminhão na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, na região do Jabaquara, afirma a Polícia Militar. O veículo ficou na transversal da via, bloqueando o trânsito.

Os criminosos, então, invadiram uma agência bancária do Banco do Brasil e, segundo a PM, conseguiram explodir equipamentos. Os policiais chegaram no local durante a ação dos bandidos. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido e os assaltantes conseguiram fugir.

Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionados para inspecionar a área e desarmar possíveis explosivos abandonados no local. De acordo com a PM, uma perícia vai ser realizava para verificar se os bandidos conseguiram efetuar o roubo.

Às 7h30, a via permanecia bloqueada. Segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), 16 linhas de ônibus foram prejudicadas e deixaram de circular pelo local na manhã desta sexta-feira

Grajaú. Um pouco mais cedo, por volta das 4h, outra quadrilha invadiu uma agência do HSBC na Avenida Dona Belmira Marin, na região do Grajaú.

A Polícia Militar foi acionada após um chamado de tentativa de explosão no local, mas não soube informar se algum caixa eletrônico foi danificado. Os bandidos também conseguiram fugir.