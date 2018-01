DSV tem mais um mês para revisão de multas na Marginal Tietê

SÃO PAULO - O Ministério Público de São Paulo concedeu um prazo maior para que o Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) conclua o levantamento sobre a revisão das multas aplicadas por falha na sinalização na Marginal do Tietê.

Segundo o MP, o prazo que deveria expirar no final de agosto foi prorrogado pela promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo Maria Amélia Nardy Pereira por mais um mês.

O pedido foi feito na semana passada pelo diretor do órgão, Valter de Oliveira, segundo o MP. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o pedido se deve à necessidade de uma depuração aprofundada das autuações.

O total de multas registradas na Marginal do Tietê no período de 27 de março a 16 de julho deste ano pelo DSV é de aproximadamente 40 mil. Porém, pelo que já foi apurado pelo órgão, o número de autuações que podem ter ligação com a sinalização da via é da ordem de três a quatro mil, segundo a secretaria.