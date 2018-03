DSV dará cartão do idoso para estacionar A partir de quinta-feira, o cartão idoso, que autoriza o estacionamento em vagas reservadas, poderá ser solicitado ao Departamento de Operações do Sistema Viário (DSV). Será possível a requisição pelo site www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes, no link Cartão Idoso. No Brasil, quem tem mais de 65 anos pode parar nesses espaços. Na capital paulista, porém, o direito é ampliado às pessoas com idade superior a 60 anos.