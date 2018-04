Drogas são encontradas em apartamento na zona norte

A Polícia Militar apreendeu 315 comprimidos de ecstasy, 500 pedras de crack e 800 papelotes de cocaína em um apartamento do conjunto habitacional Cingapura no bairro do Limão, por volta das 3 horas desta quinta-feira, 13. Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17, apreendido.

Segundo a polícia, uma equipe da Força Tática fazia patrulhamento na área da Ponte Júlio de Mesquita Neto quando avistou o adolescente tentando fugir.

Ele foi abordado e a polícia encontrou, em sua posse, uma pequena quantidade de papelotes de cocaína, pedras de crack e R$ 58.

O adolesccente teria revelado que trabalhava com um comparsa e levou os policiais até um apartamento, no conjunto habitacional Cingapura, onde Paulo Leonardo Robartini Fernandes, 18 anos, foi preso. No local, a polícia encontrou as drogas apreendidas e mais R$ 2 mil.