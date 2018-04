Droga virou obsessão de governo e 'pacote' recicla projetos Depois do PAC, do pré-sal e da banda larga, o crack virou a nova obsessão do governo federal. Muitas das ações anunciadas já existem atualmente ou estavam previstas antes do surgimento do plano. Outras foram ampliadas e reunidas em um mesmo "pacote" com nome de impacto.