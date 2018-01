Drenagem terá 13% dos investimentos De acordo com a Prefeitura de São Paulo, as obras de drenagem representam 13,16% do volume de investimentos previstos pelo Plano Plurianual (PPA 2014-2017), encaminhado ontem à Câmara Municipal. A construção de novas moradias corresponde a 6,81%, equipamentos para ampliar o acesso à educação são 6,81% e saúde, 6,34%. Para cumprir os projetos previstos para o Programa de Metas 2013-2016, a gestão Fernando Haddad (PT) precisa de recursos no montante de R$ 23,7 bilhões. O PPA estima mais de R$ 30 bilhões até 2017.