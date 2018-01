Dráusio Barreto será o secretário de Serviços

Ele é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e integrante do Conselho Superior do Ministério Público Estadual. Atuou ainda como presidente da Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb).

Para o cargo de secretário adjunto de Serviços e diretor do Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb), o indicado foi Sérgio Mendonça. Já a Corregedoria Geral do Município passará a ser ocupada por outro procurador de Justiça do MPE: Edilson Mougenot Bonfim.