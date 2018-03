Como opção de passeio, ela indica as trilhas do Parque Estadual, especialmente as do núcleo da Pedra Grande. "São de fácil acesso e para todas as idades." Os mais aventureiros também podem arriscar os caminhos do Engordador, Águas Claras e Cabuçu.

Parque Estadual da Serra da Cantareira: Rua do Horto, 799, Horto Florestal. Tel.: (11) 2203-3266