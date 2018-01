DPs têm novas regras para investigação

O novo plano, que entra em vigor no dia 3 de abril, quer acertar o rumo tomado desde a criação de 11 centrais de flagrantes, a partir de 2011. Os locais registram durante o dia as ocorrências de uma determinada região - só depois os boletins seguem para o distrito da área. "Caiu (o número de esclarecimentos), mas antes também não era ideal", disse o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), Domingos Paulo Neto.

Na prática, acabam as centrais durante o dia e os 93 DPs da capital voltam a registrar flagrantes de sua área entre 8h e 20h, de segunda a sexta-feira. E a figura do delegado plantonista fica mantida apenas à noite. Das 20h às 8h, 27 DPs vão registrar os flagrantes de toda a capital. A secretaria anunciou ainda um concurso para suprir déficit de 440 vagas da Polícia Civil.