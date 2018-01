DPs de São Paulo voltam a registrar flagrantes durante o dia

O delegado que atender a uma ocorrência durante o dia no distrito policial será o mesmo que tocará em frente a investigação. Essa é uma das principais mudanças do plano divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para Polícia Civil na capital. As alterações são motivadas pela insatisfação com o baixo índice de esclarecimentos dos crimes e entram em vigor em 3 de abril.

O novo plano pretende também consertar o rumo tomado desde a criação das centrais de flagrante, em 2011 - 11 delegacias responsáveis por registrar, durante o dia, todos os flagrantes ocorridos em uma área formada por vários distritos, em uma mesma região. Por esse modelo, os boletins seguem depois para o distrito da área, o que atrasa o início da investigação. Esse esquema obriga policiais militares e partes a se deslocarem por distâncias maiores e diminuiu a capacidade de investigação. "Caiu (o número de esclarecimentos dos crimes), mas anteriormente também não era o ideal", afirmou o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), Domingos Paulo Neto.

Com a mudança, acabam as centrais durante o dia e cada um dos 93 distritos policiais da capital voltará a registrar flagrantes de sua área de atuação entre 8h e 20h, de segunda a sexta-feira. A figura do delegado plantonista dos DPs também desaparecerá no período diurno. Serão todos assistentes de fato, com possibilidade de apurar os crimes registrados por eles próprios. Segundo Paulo Neto, cada equipe tem capacidade para tocar até 200 inquéritos por ano. O diretor do Decap diz também que, desta forma, será possível avaliar melhor o desempenho de cada um. "Por critérios objetivos e técnicos, quem não corresponder será substituído."

Durante a noite, entre 20h e 8h, 27 DPs serão responsáveis por registrar os flagrantes de toda a capital, com cinco equipes em cada um deles - formadas por um delegado, três escrivães e quatro investigadores. No mesmo período, os demais distritos terão apenas dois policiais para prestar eventuais esclarecimentos e orientações em relação aos boletins de ocorrência.

Questionado se o cidadão não será obrigado a esperar horas na fila de atendimento até registrar o seu boletim no DP da área, porque alguns flagrantes podem demorar até 12 horas, Paulo Neto disse que o novo modelo não deverá trazer transtornos.

Durante a apresentação, que contou também com a participação do secretário Fernando Grella Vieira e do delegado geral Luiz Maurício Blazeck, foi anunciado que haverá concurso para suprir um déficit de 440 vagas da Polícia Civil na capital.

Os DP que prestarão atendimento entre 20h e 8h, de segunda à sexta-feira, e 24 horas nos fins de semana:

- 1ª Delegacia Seccional

2º DP - receberá casos do 3º e 77º

Rua Jaraguá, 383, Bom Retiro

8º DP - receberá casos do 1º, 6º e 12º

Rua Sapucaia, 206, Brás

78º DP - receberá casos do 4º e 5º

Rua Estados Unidos, 1608, Jardim América

- 2ª Delegacia Seccional:

16º DP - receberá casos do 17º e 35º

Avenida Onze de Junho, 89, Vila Clementino

26º DP - receberá casos do 83º, 95º e 97º

Avenida Padre Arlindo Vieira, 150, Sacomã

27º DP - receberá casos do 36º e 96º

Rua Demóstenes, 407, Campo Belo

- 3ª Delegacia Seccional:

14º DP - receberá casos do 15º e 51º

Rua Deputado Lacerda Franco, 372, Pinheiros

33º DP - receberá casos do 46º e 87º

Rua Joaquim de Oliveira Freitas, 1170, Pirituba

89º DP - receberá casos do 34º, 37º e 75º

Rua Domingos Simões, 210, Portal do Morumbi

91º DP - receberá casos do 7º, 23º e 93º

Avenida Gastão Vidigal, 307, Vila Leopoldina

- 4ª Delegacia Seccional:

13º DP - receberá casos do 28º e 40º

Avenida Casa Verde, 677, Casa Verde

20º DP - receberá casos do 9º e 19º

Rua São Zeferino, 34, Jardim França

72º DP - receberá casos do 38º, 45º e 74º

Rua Silvio Bueno Peruche, 500, Vila Penteado

73º DP - receberá casos do 39º, 73º e 90º

Avenida Paulo Lincoln do Vale Pontim, 744, Jaçanã

- 5ª Delegacia Seccional:

10º DP - receberá casos do 21º e 52º

Avenida Airton Pretini, 69, Penha

31º DP - receberá casos do 30º, 58º e 81º

Avenida Conselheiro Carrão, 2580, Vila Carrão

56º DP - receberá casos do 18º, 29º, 42º e 57º

Rua Doutora Esmeralda Mendes Policine, 264, Vila Alpina

- 6ª Delegacia Seccional:

11º DP - receberá casos do 99º e 102º

Rua Padre José de Anchieta, 138, Santo Amaro

47º DP - receberá casos do 92º e 100º

Estrada de Itapecerica, 5864, Capão Redondo

98º DP - receberá casos do 43º e 80º

Avenida Angelo Cristianini, 467, Jardim Miriam

101º DP - receberá casos do 25º, 48º e 85º

Rua Carolina Michaelis, 370, Jardim das Imbuias

- 7ª Delegacia Seccional:

24º DP - receberá casos do 62º, 64º e 65º

Avenida São Miguel, 3551, São Miguel Paulista

50º DP - receberá casos do 59º, 67º e 68º

Rua Tibúrcio de Souza, 860, Itaim Paulista

63º DP - receberá casos do 22º, 32º e 103º

Rua Driades, 50, Vila Jacuí

- 8ª Delegacia Seccional:

49º DP - receberá casos do 54º e 55º

Avenida Ragueb Chohfi, 830, São Mateus

53º DP - receberá casos do 43º e 66º

Rua Osvaldo Pucci, 180, Parque do Carmo

69º DP - receberá casos do 41º e 70º

Rua Arquiteto Vila Nova Artigas, 720, Teotônio Vilela