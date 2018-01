Como resposta aos ataques a motoristas - foram 93 neste ano - registrados no chamado "ladeirão do Morumbi" (a Rua Dr. Francisco Thomaz de Carvalho, que liga a Avenida Giovanni Gronchi às proximidades da Favela de Paraisópolis), a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou na semana passada que a Polícia Militar deverá ter uma base fixa na área.