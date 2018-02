Doze são presos com cocaína no estômago Doze estrangeiros - 11 africanos e um caribenho - foram presos na sexta-feira em Guarulhos, na Grande São Paulo, levando cápsulas de cocaína no estômago. Eles estavam na Rodovia Hélio Schmidt e seguiam em direção ao Aeroporto de Cumbica, com destino à África. Com eles foram apreendidos 22 quilos de cocaína e dinheiro. Após a prisão, eles foram levados para um hospital para expelir o resto da droga.