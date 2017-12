Doze são afastados por suspeita de usar câmeras para espiar mulheres

FRANCA - A Guarda Civil Municipal de Araraquara, no interior de São Paulo, afastou 12 guardas suspeitos de usarem o sistema de monitoramento eletrônico para espiarem mulheres nas ruas. O objetivo das câmeras é vigiar áreas de grande movimentação de pessoas na cidade, ajudando na segurança da população. Mas um vídeo mostra os equipamentos sendo direcionados para decotes e partes íntimas de mulheres que transitam pelas vias e casais trocando carícias.

A denúncia foi apresentada na Câmara Municipal e encaminhada ao Ministério Público. O vídeo para comprovar a acusação foi exibido no Legislativo local e mostra momentos em que as câmeras deixam de cuidar da segurança da população e passam muitos minutos acompanhando os outros objetos de interesse dos guardas. Em um dos trechos, a câmera vigia um trecho movimentado do centro, mas basta passar uma mulher de short e o foco passa a ser ela.

Até quando entra em uma loja na Rua 9 de Julho, a jovem é acompanhada pelas lentes, que ficam aguardando até ela sair, para em seguida continuar a acompanhá-la com close no decote e em partes íntimas. Em outro ponto, os protagonistas foram dois adolescentes que namoravam no banco da praça. A câmera ficou por quase 30 minutos focando em close a troca de carinhos.

A denúncia chegou primeiro à vereadora Gabriela Palombo (PT), que contou ter recebido as filmagens neste mês de uma fonte ligada à guarda. O material também foi mandado para o Ministério Público, que já vinha investigando problemas no sistema de monitoramento. De 26 câmeras, só 9 estariam funcionando. A prefeitura informou que condena esse tipo de conduta e que vai apurar o caso.