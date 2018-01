Doze municípios paulistas vão receber verba do PAC das Cidades Históricas Doze entre 135 municípios paulistas com bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vão participar do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades Históricas, lançado em outubro. São estimados R$ 222 milhões de investimento em criação ou recuperação de bens históricos, desenvolvimento do turismo e preservação da memória.