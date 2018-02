Doze caixas automáticos foram roubados em São Paulo em abril

Um caixa eletrônico da Rede Banco 24 Horas foi arrombado, por volta das 2h15 desta madrugada de sábado, 30, no interior de um posto de gasolina, que já estava fechado, na Estrada Velha de Itapevi, próximo à Rodovia Engenheiro Rene Benedito da Silva, no Jardim Briquet , em Itapevi, região oeste da Grande São Paulo.

Acionados por testemunhas que viram pelo menos seis homens deixando o local, policiais militares da 3ª Companhia do 20º Batalhão foram até o endereço e verificaram que a máquina havia sido aberta com uso de maçarico. Não se sabe ainda se algo foi levado do caixa. Os policiais continuam buscando os criminosos, que teriam deixado o local em um veículo. O caso será registrado no Distrito Policial de Itapevi.

Somente neste mês de abril, foram registrados pelo menos 12 ataques a caixas eletrônicos na região metropolitana de São Paulo durante o horário noturno. Dos 12 ataques, sete ocorreram em cidades da Grande São Paulo como: Guarulhos, Carapicuíba, Suzano, Santo André, Itapevi, Itapecerica da Serra e Mauá. Em oito dos casos, os criminosos explodiram as máquinas, nos demais ou arrombaram com uso de maçarico ou tentaram levar o caixa inteiro, que pesa entre 450 e 500 quilos.

Em apenas dois casos, os criminosos levaram a pior. Em um deles, ocorrido no último dia 19, três homens foram presos após a quadrilha, com pelo menos 15 homens, invadir a subprefeitura de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. No último dia 26, dois assaltantes e um motorista morreram durante três tiroteios seguidos entre a PM e a quadrilha, que invadiu o Ipê Clube, na região do Ibirapuera, na zona sul da capital.