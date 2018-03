Dossiê on-line divulga problemas Desde o dia 19 de março, alunos da Universidade de São Paulo (USP) mantém uma página no Facebook (www.facebook.com/DossieSanfran) para expor problemas estruturais do edifício histórico onde funciona a Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco. Até a tarde da última sexta, o conteúdo era acompanhado por 240 pessoas.