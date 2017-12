Dos 64 parques nacionais, só 18 estão abertos Especialistas ainda apontam entraves políticos na expansão do turismo no Brasil. Da obrigatoriedade de visto para americanos à falta de investimentos. Um exemplo está no ecoturismo - dos 64 parques nacionais, apenas 18 são abertos à visitação, com cobrança de ingresso. O País arrecada por ano R$ 25 milhões com turismo nos parques, enquanto a Costa Rica, por exemplo, consegue R$ 2 bilhões.