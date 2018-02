Dos 220 na obra, só 5 chegaram Porteiro de um edifício-garagem em construção ao lado da Estação Morumbi, Silvânio Robério, de 22 anos, disse que dos 220 operários da obra apenas cinco haviam chegado até as 6h. "Hoje está feio, viu? Nem o colega que me rende chegou. Para ir embora, vou ter de tomar um ônibus até Pinheiros e de lá voltar em outro para o Jaguaré." No empreendimento de torres comerciais ao lado, a situação era parecida. Dos 600 funcionários, apenas 240 chegaram no horário.