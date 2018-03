Dos 15 detidos, só 2 continuam no 2º DP Seis das 15 pessoas levadas pela Polícia Militar ao 78.º Distrito Policial (Jardins) por causa das manifestações de anteontem na Avenida Paulista foram indiciadas por dano qualificado ao patrimônio público e incêndio, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Quatro pessoas foram presas, mas pagaram fiança e foram liberadas ontem. Duas continuam detidas e estão no 2.º DP, no Bom Retiro.