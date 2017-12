Dos 13 aeroportos da Copa, só seis têm autorização Não são apenas os aeroportos paulistas que ainda não têm licença ambiental para começar as obras de expansão. Dos 13 terminais das 12 cidades-sede da Copa de 2014, só seis já obtiveram a autorização. Dos sete restantes, segundo a Infraero, quatro estão em "fase inicial" do pedido de licença e outros três permanecem sem previsão, pois dependem de dados do projeto.