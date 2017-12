Doria quer revitalizar e mudar nome de bairro para 'Bom Retiro Little Seul'

SEUL - Em sua viagem a Seul, na Coreia do Sul, o prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou obras de revitalização do bairro Bom Retiro, na região central de São Paulo. Após as intervenções, a região passará a ser classificada "Bom Retiro Little Seul", em referência à comunidade coreana que compõe a população do bairro.

"O Bom Retiro é uma área da comunidade coreana. Mais de 200 mil coreanos vivem ali e vivem felizes. Em breve, teremos um novo bairro do Bom Retiro, com a recuperação das áreas verdes, das praças, das calçadas, da sinalização, da manutenção e da limpeza", disse o prefeito na manhã desta quinta-feira, 13 (noite de quarta-feira, no horário brasileiro).

Segundo Doria, sete empresas coreanas com sede em São Paulo, entre elas Samsung, Hyundai e LG vão bancar as obras, que incluem ainda iluminação e instalação de câmeras de segurança no bairro. "Eu acabo de convidar o prefeito de Seul para, quando do término dessas obras, podermos classificar como a Little Seul, lembrando a tradição que une os dois povos", disse Doria.

O prefeito informou que o projeto começará a ser colocado em prática em junho deste ano. A conclusão das intervenções ainda não tem data prevista.

* O repórter viajou a convite da prefeitura de Seul