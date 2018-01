Doria promete zerar fila de creche herdada de Haddad em um ano

O prefeito João Doria (PSDB) lançou nesta sexta-feira, 3, o programa Nossa Creche, que pretende zerar a fila de creche herdada da gestão Fernando Haddad (PT) em um ano. A previsão é atender 65,5 mil crianças de 0 a 3 de idade até março de 2018.

A meta será atendida, segundo Doria, mediante recursos doados por instituições privadas, especialmente os bancos Itaú, Bradesco e Santander, além de sindicatos e empresas nacionais e multinacionais.

A expectativa é arrecadar R$ 200 milhões com doações deste tipo feitas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad).

Até 2020, a gestão Doria promete abrir 96 mil novas vagas na rede pública municipal para crianças de 0 a 3 anos.

Segundo o governo, serão priorizados bairros e famílias com maior vulnerabilidade. Um dos objetivos do programa é que 60% das crianças de 0 a 3 anos atendidas pelo programa Bolsa Família, do governo federal, sejam matriculadas.

Reformulação. Anteriormente, a meta de Doria era zerar o déficit de vagas em creches em um ano - ou seja, até dezembro de 2017. O plano, no entanto, foi refeito sob a justificativa de que a meta era ousada e demandou tempo para ser reformulada.