Doria confirma convite a Boni para Cultura e diz que espera que ele aceite

BRASÍLIA - O prefeito eleito de São Paulo, João Doria, afirmou, na tarde desta terça-feira, 25, que fará na próxima quinta-feira, às 11 horas, na capital paulista, o anúncio de seu secretariado. O tucano confirmou ainda o convite feito ao empresário e diretor de TV Boni, de 80 anos, para ser o novo secretário de Cultura da cidade.

"Estive ontem com ele, José Bonifácio Sobrinho, uma das figuras mais proeminentes do mundo da comunicação e também das artes. É um entusiasta das artes, pedi para que pudesse considerar a hipótese de assumir a secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Ele viu isso com muitos bons olhos e se comprometeu de falar com a Lu, sua esposa, para tendo a aprovação dela, aceitar o nosso convite", afirmou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Natural de Osasco, mas morador do Rio há muitos anos, Boni disse estar entusiasmado com a oferta. "Os planos de Doria são fascinantes e eu penso seriamente em aceitar", disse ao jornal O Globo.

Doria deu as declarações no Palácio do Planalto, após encontro com o presidente Michel Temer.