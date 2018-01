Doria anuncia repasse de R$ 100 mi do governo federal para assistência social

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira, 7, repasse do governo federal de R$ 100 milhões para assistência a pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Doria se reuniu por cerca de meia hora com o presidente Michel Temer na Prefeitura de São Paulo.

A informação sobre o repasse foi dada a jornalistas pelo próprio prefeito, que fez questão de negar que tivesse tratado de política com o presidente durante reunião de cerca de meia hora que tiveram antes da cerimônia de assinaturas do protocolo de transferência do Campo de Marte da União para a gestão municipal paulistana.

"Tratamos de questões administrativas. São Paulo fez duas solicitações ao presidente nas áreas de habitação popular e córregos", disse o prefeito. De acordo com Doria, no caso dos córregos, as obras já estão em curso, reurbanizando os cursos de água e preparando a cidade para as chuvas de verão. "O que pedimos foi para acelerar as obras", disse.

Ainda, segundo Doria, a Prefeitura pediu ao governo federal apoio para a área social, com foco na assistência às pessoas em situação de rua e usuários de drogas. No total, segundo o prefeito, o repasse será de R$ 100 milhões e ficou acertado com o presidente que já na próxima semana começarão as tratativas com os ministérios competentes.